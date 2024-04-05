Alanya'da 'Özçelik' dönemi başladı... Görevi Yücel'den devraldı

31 MART Yerel Yönetimler Seçimlerine CHP Belediye Başkan Adayı giren ve seçimlerden galibiyetle çıkarak Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, devir teslim töreni öncesinde CHP Parti binasında partilerle buluştu. Coşkulu bir kalabalık tarafından Türk bayraklarıyla karşılanan Özçelik, İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Atatürk Anıtına yürüdü. Özçelik, yürüyüş esnasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı söyleyen partililer, uzun bir grup halinde yürüyerek Atatürk Anıtına geldi. Burada saat 10.30'da başlayan törene, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır ve Mustafa Erdem katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve şehitlerimizin aziz hatırasına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir Atatürk Anıtına parti çelengini sundu.

'BU BAŞARI HEPİMİZİN'

Başkan Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki heyet, Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Alanya Belediye binasına geçti. Burada gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Başkan Özçelik, önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den belediye mührünü teslim alarak, Alanya Belediye Başkanlığı makamı koltuğuna resmen oturdu. Başkan Özçelik, teşekkür ettiği Yücel’i aracına kadar uğurladı. Okunan duadan sonra makamına geçen Başkan Özçelik, hayırlı olsun dileklerini kabul etti. Duygu ve düşüncelerini ifade eden Belediye Başkanı Özçelik, kutlu bir günde makamı devraldıklarına değinerek, "Allah bana hep güzel günlerde güzel başlangıçlar verdi. Böyle kutlu günler güzel işaretlere vesile olur. Herkese çok teşekkür ediyor, canı gönülden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu başarı hepimizin" dedi. Özçelik, eşi ve kızıyla birlikte ziyarete gelen vatandaşlarla görüşerek teşekkür etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)