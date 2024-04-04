- Spor

Yusuf Sarı bombası! Süper Lig devine gidiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Yusuf Sarı Süper Lig devinin yeni yıldızı oluyor. Bu sezon Adana Demirspor'da çıkış yakalayan 25 yaşındaki oyuncu, resmi imzayı atıyor. İşte Yusuf Sarı transferinin detayları...

Yusuf Sarı bombası! Süper Lig devine gidiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2023-24 sezonunun sonuna doğru gelinirken Süper Lig'de transfer çalışmaları da başladı. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla adından çokça söz ettiren Yusuf Sarı, sezon sonunda takımına veda edecek. 25 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi ise belli oldu. İşte detaylar...

YUSUF SARI İSTANBUL YOLCUSU!

Adana Demirspor'un dikkat çeken oyuncularından birisi olan Yusuf Sarı'nın bu performansı, Avrupa'dan birçok kulübü harekete geçirmişti. Yıldız ismin Avrupa'dan talipleri Adana Demirspor'un kapısını çalsa da henüz herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Gelecek sezonun kadro yapılanmasına erken başlayan Beşiktaş ise Yusuf Sarı transferiyle birlikte kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor'un 25 yaşındaki futbolcusu için kısa zaman içerisinde girişimlere başlayacak.

KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Fernando Santos önderliğinde büyük bir kadro değişime başlayan Beşiktaş, yıldız transferlerine yaz aylarında da devam edecek. Takımın birçok bölgesine takviye yapacak olan siyah beyazlılar, başarılı bir form grafiği yakalaması ve yerli oyuncu da olması sebebiyle Yusuf Sarı transferine bir hayli önem veriyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro'ya yükselen ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol ve 9 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak: Akşam

# Yusuf Sarı, süper lig, Adana demirspor, beşiktaş, transfer, Bir, devam, başladı, oyuncu, Adana

04 Nis 2024 - 14:12 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu transfer çok konuşulur! Milli futbolcu Ada yolcusu mask
Bu transfer çok konuşulur! Milli futbolcu Ada yolcusu
Süper Kupa'nın hakemi açıklandı mask
Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Alanya Kestelspor geriden gelip öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu: 3-3 mask
Alanya Kestelspor geriden gelip öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu: 3-3
Süper Lig'in 'ikiz' takımları: Alanyaspor - Antalyaspor mask
Süper Lig'in 'ikiz' takımları: Alanyaspor - Antalyaspor
Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! 0-3 mask
Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! 0-3
Acun Ilıcalı'dan şok açıklama: Futbolda adalet şu anda Türkiye’de yok! mask
Acun Ilıcalı'dan şok açıklama: Futbolda adalet şu anda Türkiye’de yok!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber