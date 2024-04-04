Alanya'da korkutan kaza!

Edinilen ilk bilgilere göre, olay Alanya'da Mahmutlar Mahallesi D400 Karayolu üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Seyir halindeyken önündeki kamyonetin durmasıyla kamyonete arkadan çarpan 07 ARU 160 plakalı beyaz otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Şans eseri maddi hasarla atlatılan kazanın ardından trafik akışı tek şeritten sağlandı. Olay yerine çağrılan çekici ile araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.