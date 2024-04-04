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AKTAD’dan geleneksel iftar yemeği

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Alanya Altın Kepçe Turizm Ve Aşçılar Derneği, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

AKTAD’dan geleneksel iftar yemeği mask
AKTAD’dan geleneksel iftar yemeği
AKTAD’dan geleneksel iftar yemeği
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ALANYA’NIN önemli turizm dernekleri arasında yer alan Alanya Altın Kepçe Turizm Ve Aşçılar Derneği, Giztat Gıda sponsorluğunda Turfe- Et Restoranda geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar davetine katılan herkese teşekkür eden Alanya Altın Kepçe Turizm Ve Aşçılar Derneği Başkanı Ergül Demiral, “Her sene Ramazan ayında geleneksel olarak iftar yemeği düzenliyoruz. Derneğimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz üzere 5-7 Şubat tarihlerinde Alanya’ya fuarcılığı getirdik. Bununla ilgili önümüzdeki yıl program daha iyi olacak. Sezon yeni açılıyor. Personel krizi de yaşıyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımızla istişare yapıyoruz. Alttan yetişen lise ve üniversite öğrencilerimize sahip çıkalım. Bu güzel iftar yemeğinde bizlere sponsor olan Giztat firmasına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Giztat Gıda Satış Müdürü Eren Gürkan da, “Böyle bir organizasyonda buluşmaktan gerçekten çok onur duyduk. Uzun yıllardır beraberiz. Çok güzel organizasyonlar da yaptık. İnşallah devamını dileriz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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04 Nis 2024 - 13:13 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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