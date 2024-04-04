Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği belirtildi.
Açıklamada, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü Hakem olarak Burak Şeker görev alacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak.
Kaynak: NTV Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.