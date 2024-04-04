Alanya Emniyeti Polis Haftası etkinliklerine start verdi

TÜRK Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve beraberindeki polisler Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’e nezaket ziyaretinde bulundular. Yapılan ziyaretten dolayı İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve beraberindekilere teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, “ Ülkemizin tamamında olduğu gibi Alanya’nın da huzur ve güvenliği için görev yapan tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. (Fatma VURAL)