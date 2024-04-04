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Özçelik’ten belediye personeline ilk mesaj: Çalışanlarımız belediyemizin zenginliğidir

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Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, yayınladığı yazılı açıklama ile Alanya Belediyesi bünyesinde çalışan personele liyakat sözü verdi

Özçelik’ten belediye personeline ilk mesaj: Çalışanlarımız belediyemizin zenginliğidir mask
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İŞİNİ dürüstçe ve liyakatle yapan personelin disiplinle çalışmalarına devam etmelerini isteyen Özçelik, “Bu çalışanlarımız Belediyemizin ve Alanya’mızın zenginliğidir. Alanya’mıza vadettiğimiz hizmetlerimizi liyakatli ve dürüst çalışanlarımızla birlikte yerine getireceğiz. Öte yandan, Belediyemizin mensuplarının sendikal hak ve özgürlüklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz, sendikal örgütlenme konusunda yönlendirme ya da kısıtlamaya yönelik bir talebimiz bulunmamaktadır. Tercih tamamen çalışanlarımıza aittir” dedi.

# devam, Bir, Alanya

04 Nis 2024 - 12:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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