Özçelik’ten belediye personeline ilk mesaj: Çalışanlarımız belediyemizin zenginliğidir

İŞİNİ dürüstçe ve liyakatle yapan personelin disiplinle çalışmalarına devam etmelerini isteyen Özçelik, “Bu çalışanlarımız Belediyemizin ve Alanya’mızın zenginliğidir. Alanya’mıza vadettiğimiz hizmetlerimizi liyakatli ve dürüst çalışanlarımızla birlikte yerine getireceğiz. Öte yandan, Belediyemizin mensuplarının sendikal hak ve özgürlüklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz, sendikal örgütlenme konusunda yönlendirme ya da kısıtlamaya yönelik bir talebimiz bulunmamaktadır. Tercih tamamen çalışanlarımıza aittir” dedi.