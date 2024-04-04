Özçelik hızlı başladı

ÖZÇELİK yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli Alanyalılar, öncelikle bana, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ve partimize gösterdiğiniz teveccüh için çok teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız sayın Bülent Kandemir ve yeni seçilen 24 belediye meclis üyemizle bir araya gelerek ilk grup toplantımızı yaptık. Toplantımızda, devir teslim töreni ve hemen akabinde yapacağımız çalışmalara dair acil eylem planımızı değerlendirdik. Alanya’mızın birikmiş sorunları dolayısıyla bizleri oldukça yoğun bir çalışma takvimi beklemektedir.

Bu çerçevede, 5 Nisan Cuma günü saat 10.30’da Atatürk Anıtı’nda yapılacak saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ve çelenk sunumunun ardından saat 11.00’de Alanya Belediyesi’nde gerçekleşecek devir teslim töreniyle görevimize başlıyoruz. Öte yandan, yoğun mesai programımız çerçevesinde vatandaşlarımız ile buluşmalarımızı Alanya Kültür Merkezi’nde 20.30 – 22.30 saatleri arasında gerçekleştireceğiz” dedi.