Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'nun iddialara verdiği cevabın ardından yeni bir video daha yayınlayan Kemal Aksu iddialarını yineleyerek yeni iddiaları da gündeme getirdi.
TUNAHAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Kemal Aksu yeni yayınladığı videosunda 2019-2020'lerde bir inşaat yaptığını ve iskanlarının verilmediğini söyleyerek, Marina'da bir oteli olduğunu ve buradan dolayı sorunların başladığını söyleyerek, 'Sana burada inşaat yaptırmayız dediler' diyerek cevap verdi.
Aksu Ayrıca alanyaspor'a hibe edilen arazisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.