- Gündem

'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimler bittiği geceden bu yana Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu hakkında ardı ardına iddialarda bulunan inşaatçı Kemal Aksu'dan yeni ifşalar geldi. Aksu Kasapoğlu'na hitaben, 'Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' diyerek kavgaya yeni bir cephe açtı.

'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor
'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'nun iddialara verdiği cevabın ardından yeni bir video daha yayınlayan Kemal Aksu iddialarını yineleyerek yeni iddiaları da gündeme getirdi.

TUNAHAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Kemal Aksu yeni yayınladığı videosunda 2019-2020'lerde bir inşaat yaptığını ve iskanlarının verilmediğini söyleyerek, Marina'da bir oteli olduğunu ve buradan dolayı sorunların başladığını söyleyerek, 'Sana burada inşaat yaptırmayız dediler' diyerek cevap verdi.

Aksu Ayrıca alanyaspor'a hibe edilen arazisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

# Bir, ilgili, Alanya, Belediye

04 Nis 2024 - 11:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özçelik hızlı başladı mask
Özçelik hızlı başladı
'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor mask
'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor
Özçelik’ten çiçek yerine bağış çağrısı mask
Özçelik’ten çiçek yerine bağış çağrısı
Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama mask
Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama
Van'da düğüm çözüldü: Zeydan'ın mazbata sevinci mask
Van'da düğüm çözüldü: Zeydan'ın mazbata sevinci
Antalya'da 2 plaj ihalesi birden iptal: İşte sebebi... mask
Antalya'da 2 plaj ihalesi birden iptal: İşte sebebi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber