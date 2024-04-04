Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'nun iddialara verdiği cevabın ardından yeni bir video daha yayınlayan Kemal Aksu iddialarını yineleyerek yeni iddiaları da gündeme getirdi.

Kemal Aksu yeni yayınladığı videosunda 2019-2020'lerde bir inşaat yaptığını ve iskanlarının verilmediğini söyleyerek, Marina'da bir oteli olduğunu ve buradan dolayı sorunların başladığını söyleyerek, 'Sana burada inşaat yaptırmayız dediler' diyerek cevap verdi.

Aksu Ayrıca alanyaspor'a hibe edilen arazisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.