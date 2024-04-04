31 MART 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimde Alanya Belediyesini rekor bir oy farklı ile kazanan CHP Adayı Osman Tarık Özçelik’ten anlamlı çağrı. Özçelik, tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin çiçek yerine SMA hastası Arya Öztürk, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılmasını istedi. Özçelik’in başkan seçildikten sonra seçmenlerden ve sevenlerinden ilk talebi takdir ile karşılandı.
ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN
Özçelik, devir teslim töreni öncesi yaptığı açıklamada “31 Mart Pazar günü Antalya Büyükşehir belediye başkanımız sayın Muhittin Böcek ile birlikte Antalya genelinde büyük bir zafere imza attık. Alanyamızı çok uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye ile tanıştırdık. Devir teslim töreninden sonra çiçek göndermek isteyenlerin vatandaşlarımızdan ricam çiçek göndermeleri yerine bağış yapmalarıdır. Bayram öncesi mübarek ayda en güzel tebrik iyi insan olmamızın da gereği ihtiyacı olanlara yapılacak yardımlardır” diye konuştu.
Bağış yapılabilecek hesaplar şu şekildedir:
SMA Hastası Arya Öztürk’ün Yarım Hesabı
Alici : Ali Hamza Öztürk (Babası)
IBAN : TR89 0001 0090 1005 9994 0050 05
Alıcı:LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Banka : Ziraat Bankası
Şube Adı : Ankara G.O.P
Şube Kodu : 2211
Hesap No. : 3458518-5047
IBAN :TR 7900 0100 2211 0345 8518 5047
Alıcı : Mehmetçik Vakfı
Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şube Adı : Balgat ŞubesiŞube Kodu : 04284
Hesap No : 1982
IBAN : TR95 0006 4000 0014 2840 0019 82
Alıcı : ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şube : Kuledibi Şubesi
Şube Kodu : 1078
Hesap No. : 740740 - TL
IBAN No.: : TR08 0006 4000 0011 0780 7407 40
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.