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Özçelik’ten çiçek yerine bağış çağrısı

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Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine SMA’lı Arya Bebek, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılmasını rica etti  

Özçelik’ten çiçek yerine bağış çağrısı mask
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31 MART 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimde Alanya Belediyesini rekor bir oy farklı ile kazanan CHP Adayı Osman Tarık Özçelik’ten anlamlı çağrı. Özçelik, tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin çiçek yerine SMA hastası Arya Öztürk, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılmasını istedi. Özçelik’in başkan seçildikten sonra seçmenlerden ve sevenlerinden ilk talebi takdir ile karşılandı.

ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN

Özçelik, devir teslim töreni öncesi yaptığı açıklamada “31 Mart Pazar günü Antalya Büyükşehir belediye başkanımız sayın Muhittin Böcek ile birlikte Antalya genelinde büyük bir zafere imza attık.  Alanyamızı çok uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye ile tanıştırdık. Devir teslim töreninden sonra çiçek göndermek isteyenlerin vatandaşlarımızdan ricam çiçek göndermeleri yerine bağış yapmalarıdır. Bayram öncesi mübarek ayda en güzel tebrik iyi insan olmamızın da gereği ihtiyacı olanlara yapılacak yardımlardır” diye konuştu. 

Bağış yapılabilecek hesaplar şu şekildedir:

SMA Hastası Arya Öztürk’ün Yarım Hesabı

Alici : Ali Hamza Öztürk (Babası)

IBAN : TR89 0001 0090 1005 9994 0050 05

Alıcı:LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı

Banka : Ziraat Bankası 

Şube Adı         : Ankara G.O.P

Şube Kodu : 2211

Hesap No. : 3458518-5047 

IBAN :TR 7900 0100 2211 0345 8518 5047

Alıcı         : Mehmetçik Vakfı

Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şube Adı         : Balgat ŞubesiŞube Kodu : 04284

Hesap No : 1982

IBAN : TR95 0006 4000 0014 2840 0019 82 

Alıcı : ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şube : Kuledibi Şubesi 

Şube Kodu : 1078

Hesap No. : 740740  - TL      

IBAN No.: : TR08 0006 4000 0011 0780 7407 40

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04 Nis 2024 - 11:21 - Gündem

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