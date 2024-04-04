04 Nis 2024 - 10:33- Gündem G:

Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından başlayan ve aralıksız devam eden İnşaatçı Kemal Aksu'nun Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na yönelik iddialarına Kasapoğlu'ndan zehir zemberek bir açıklama ile cevap geldi.

Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama mask
Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İnşaatçı Kemal Aksu'nun ardı ardına videolarla çok ciddi suçlamalarda bulunduğu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'ndan iddialara cevap geldi.

İşte Kasapoğlu’nun Aksu’nun iddialarına karşılık açıklaması;

“Değerli Alanya kamuoyu;
Son günlerde, özellikle 31 Mart Alanya Belediyesi seçimi sonrası pazartesi gününden itibaren, birtakım kişilerin şahsıma ve Alanya Belediyesi’nin uygulamaları hakkında mesnetsiz, yalan ve iftira dolu açıklamalarını hep birlikte izlemekteyiz.
Bugüne kadar sabretme nedenimiz, asaletimizdendir.
Konuya başlayacak olursak;
Tabiki biz bu şahısları tanıyoruz. Kim olduklarını, nasıl inşaat yaptıklarını ve nasıl bir akıl ve ruh sağlığında olduklarını yaklaşık 7 yıl önceden beri tanıştığımızda öğrenmiş olduk. İlk başladıkları Avsallar’daki inşaatından beri Alanya Belediyesi’ne gelmektedir. Ama asıl muhatap olmamız Elikesik Mahallesi tünel girişi üzerindeki, 136 ada 12 parsel üzerindeki kaçak yapıya 2 kat çıktığı ve sonrasında Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 3 kez mühürlenmiş ve mühür fekki uygulanmıştır.
Ayrıca Alanya Belediye Encümeni tarafından para ve yıkım cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra belediyeye gelerek, Encümen tarafından kesilen yıkım cezasının uygulanmamasını talep etti. Biz de kararın kesin olduğunu ve encümen kararını sadece mahkemenin bozabileceğini söyledik. Yıkma teşebbüsünde bulundu, fakat bizleri kandırarak 2 kat büyüttüğü binanın sadece 1 katını yıktığı için kabul etmedik. Ve Yıkım kararını iptal etmedik. (Hala yerinde en üst katı yıkık vaziyette beklemektedir)
Bu şahıs daha sonra belediyeye gelerek, yapımına başladığımız Mahmutlar Kültür Merkezi çatısını kendisinin yapmak istediğini ve Alanya halkına olan borcunu bu şekilde ödemek istediğini belirterek yaklaşık maliyeti 20 milyon TL’yi bulan (kendi tabiri ile 850 bin Euro) çatıyı yaptırarak Alanya Belediyesi’ne teslim etti.
Daha sonra belediyeye gelerek Okurcalar Mahallesi’nde 2 parça arsa aldığını ve buraya büyük bir proje yapmak istediğini belirtti. Planlama Müdürlüğü, satın aldığı arsayı incelediğinde, arsanın yaptığı terklerin çok az olduğunu ve arsaya 18. madde uygulaması yapılması gerektiğini bildirdi. Kendisi 18. madde uygulamasını kabul ettiğini, yalnız terk edeceği kısmını Süper Lig’deki başarılı takımımız Alanyaspor’a destek olmak için kulübe bağışlamak istediğini belirtti.
Alanyaspor Kulübü de bu teklifi kabul ederek 18-05-2023 tarihinde bu bağışı gerçekleştirdiler.
(Fotoğrafta işlem dekontu mevcuttur).
Şimdi bu hafta bu şahıs çıkmış ‘Alanyaspor ve Alanya Belediyesi bana çöktü ve arsayı elimden aldı’ şeklinde çirkin iftiralar atarak hem Alanya Belediyesi’ni hem de Süper Lig’deki gururumuz Alanyaspor’u kirletme çabasındadır. Buna asla izin vermeyeceğiz.
Bu şahsa yolun karşı tarafındaki arsasının da 18. madde uygulamasına sokulacağını ve terkinin Alanya Belediyesi’ne vermesi gerektiğini bildirdik. Seçimden evvel işlemi yaparsa biz de hemen inşaat ruhsatını vereceğimizi söyledik. Ama bu şahıs son hafta bizleri oyalarak belediyeye olan terk işlemine gelmedi.
Antalya’dan hep bir mazaret bildirerek, en son eşiyle boşanacağı yalanını da söyledi gelmedi.
Biz yine de iyi niyet göstergesi olarak 4 bloklu arsanın 3 bloğunun ruhsatını İmar Müdürlüğü olarak verdik.
Bu şahsın asıl amacı yeni kazanan Alanya Belediyesi yönetimine MAĞDUR ROLÜ yaparak belediyeye vereceği 2150 m2 arsayı terk etmeden ruhsatını alabilme çabasıdır.
Ama bu kurnazlığa kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir. (Yeni belediye yönetimine buradan bildiriyorum.)
Bizleri bugün-yarın, bugün-yarın diyerek bir ay oyaladı ve seçim sonrası, üzerine yatma çabasındadır.
Sonuç olarak, bu akıl sağlığı sıkıntılı şahsın açıklamalarının hiçbiri ne BENİ , nede ALANYA BELEDİYESİ’Nİ kirletebilir.
Eğer 1 yıl evvel mağdur edildiysen ve samimiysen, 1 yıldır nerelerdeydin.
1 yıldır neden yüce Türk adaletine sığınmadın. Niye şimdi ŞOVMENLİK peşindesin. Niye seçim haftasında bizim olduğumuz vakitlerde seçim ofislerimize gelerek 100 milyonluk arabanı en öne çekerek niye YALAKALIK yapıyordun.
Seçim ofisimizdeki binlerce partilimiz şahit. Niye Adem Başkan’ın seçim afişini kendi cebinden ödeyerek yaptırdın ve astın. Sormazlar mı insana: Niye şimdi?
Tabiki bu sorunun cevabı çok basit. Yeni belediye yönetimine ‘MAĞDUR EDİLDİM TİYATROSU’ oynuyor.
Yanlış anlama, bu numaraları kimse yemez. Sen belki, Aksu Altıntaş’ta bu numaraları uygulayarak kendine çıkar elde edebilirsin. Fakat Alanya’da sen ve senin gibilere pabuç bırakılmaz. Kusura bakma, 15 yıl önce şirketini batırıp gittiğin Alanya’dan, çok farklı seviyede şu an bu güzel şehrimiz.
Allah’a şükür sen ve senin gibilerin akıl sağlığını, 10 yıllık belediyecilik hayatımızda, farklı şekillerde şahit olduk. Allah’a şükür veremeyecek hiçbir hesabımız yok. 10 yılda, 4 konuda mahkemem devam ediyor. Onlarca beraatim var. Alnımız açık, başımız dik.
Allah’a şükür 10 yıllık belediyecilik görevimizde, haram-helal kavramına dikkat ederek hareket ettik. Belediyede ve iş dünyasında binlerce dostumuz buna şahittir.
30 yıllık iş hayatımı ve şahsiyetimi senin gibiler kirletemez. Ve buna izinde vermem. Seni ve beni tanıyan ortak insanlara sor bakalım. Seni kıyas kabul etmezler, benim yanımda. O yüzden akıllı ol, yeniden Alanya’da iş hayatında tekrar batmak istemiyorsan.
Sen ve senin gibiler o kutsal makamlarda kimler olursa olsun, herkesle sorun yaşarsınız. Çünkü sen, ruh ve akıl sağlığında sıkıntılı birisin, bunu tüm Alanya halkı ve iş dünyası yakından biliyor.
Ve tüm Alanya kamuoyundan özür diliyorum, çünkü böyle seviyesiz bir konuda Alanya halkını meşgul ettiğimiz için.
Kalın sağlıcakla.”

# devam, sonra, Mart, Bir, etti, Antalya, Mahmutlar, Alanya

04 Nis 2024 - 10:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Martel - Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu Ata sözü geldi aklıma

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 11:17

Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özçelik hızlı başladı mask
Özçelik hızlı başladı
'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor mask
'Tunahan Kasapoğlu, Adem Murat Yücel'e sen kaybettirdin' Alanya'da 'İmar' kavgası büyüyor
Özçelik’ten çiçek yerine bağış çağrısı mask
Özçelik’ten çiçek yerine bağış çağrısı
Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama mask
Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama
Van'da düğüm çözüldü: Zeydan'ın mazbata sevinci mask
Van'da düğüm çözüldü: Zeydan'ın mazbata sevinci
Antalya'da 2 plaj ihalesi birden iptal: İşte sebebi... mask
Antalya'da 2 plaj ihalesi birden iptal: İşte sebebi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber