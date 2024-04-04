Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama

İnşaatçı Kemal Aksu'nun ardı ardına videolarla çok ciddi suçlamalarda bulunduğu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'ndan iddialara cevap geldi.
İşte Kasapoğlu’nun Aksu’nun iddialarına karşılık açıklaması;
“Değerli Alanya kamuoyu;
Son günlerde, özellikle 31 Mart Alanya Belediyesi seçimi sonrası pazartesi gününden itibaren, birtakım kişilerin şahsıma ve Alanya Belediyesi’nin uygulamaları hakkında mesnetsiz, yalan ve iftira dolu açıklamalarını hep birlikte izlemekteyiz.
Bugüne kadar sabretme nedenimiz, asaletimizdendir.
Konuya başlayacak olursak;
Tabiki biz bu şahısları tanıyoruz. Kim olduklarını, nasıl inşaat yaptıklarını ve nasıl bir akıl ve ruh sağlığında olduklarını yaklaşık 7 yıl önceden beri tanıştığımızda öğrenmiş olduk. İlk başladıkları Avsallar’daki inşaatından beri Alanya Belediyesi’ne gelmektedir. Ama asıl muhatap olmamız Elikesik Mahallesi tünel girişi üzerindeki, 136 ada 12 parsel üzerindeki kaçak yapıya 2 kat çıktığı ve sonrasında Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 3 kez mühürlenmiş ve mühür fekki uygulanmıştır.
Ayrıca Alanya Belediye Encümeni tarafından para ve yıkım cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra belediyeye gelerek, Encümen tarafından kesilen yıkım cezasının uygulanmamasını talep etti. Biz de kararın kesin olduğunu ve encümen kararını sadece mahkemenin bozabileceğini söyledik. Yıkma teşebbüsünde bulundu, fakat bizleri kandırarak 2 kat büyüttüğü binanın sadece 1 katını yıktığı için kabul etmedik. Ve Yıkım kararını iptal etmedik. (Hala yerinde en üst katı yıkık vaziyette beklemektedir)
Bu şahıs daha sonra belediyeye gelerek, yapımına başladığımız Mahmutlar Kültür Merkezi çatısını kendisinin yapmak istediğini ve Alanya halkına olan borcunu bu şekilde ödemek istediğini belirterek yaklaşık maliyeti 20 milyon TL’yi bulan (kendi tabiri ile 850 bin Euro) çatıyı yaptırarak Alanya Belediyesi’ne teslim etti.
Daha sonra belediyeye gelerek Okurcalar Mahallesi’nde 2 parça arsa aldığını ve buraya büyük bir proje yapmak istediğini belirtti. Planlama Müdürlüğü, satın aldığı arsayı incelediğinde, arsanın yaptığı terklerin çok az olduğunu ve arsaya 18. madde uygulaması yapılması gerektiğini bildirdi. Kendisi 18. madde uygulamasını kabul ettiğini, yalnız terk edeceği kısmını Süper Lig’deki başarılı takımımız Alanyaspor’a destek olmak için kulübe bağışlamak istediğini belirtti.
Alanyaspor Kulübü de bu teklifi kabul ederek 18-05-2023 tarihinde bu bağışı gerçekleştirdiler.
(Fotoğrafta işlem dekontu mevcuttur).
Şimdi bu hafta bu şahıs çıkmış ‘Alanyaspor ve Alanya Belediyesi bana çöktü ve arsayı elimden aldı’ şeklinde çirkin iftiralar atarak hem Alanya Belediyesi’ni hem de Süper Lig’deki gururumuz Alanyaspor’u kirletme çabasındadır. Buna asla izin vermeyeceğiz.
Bu şahsa yolun karşı tarafındaki arsasının da 18. madde uygulamasına sokulacağını ve terkinin Alanya Belediyesi’ne vermesi gerektiğini bildirdik. Seçimden evvel işlemi yaparsa biz de hemen inşaat ruhsatını vereceğimizi söyledik. Ama bu şahıs son hafta bizleri oyalarak belediyeye olan terk işlemine gelmedi.
Antalya’dan hep bir mazaret bildirerek, en son eşiyle boşanacağı yalanını da söyledi gelmedi.
Biz yine de iyi niyet göstergesi olarak 4 bloklu arsanın 3 bloğunun ruhsatını İmar Müdürlüğü olarak verdik.
Bu şahsın asıl amacı yeni kazanan Alanya Belediyesi yönetimine MAĞDUR ROLÜ yaparak belediyeye vereceği 2150 m2 arsayı terk etmeden ruhsatını alabilme çabasıdır.
Ama bu kurnazlığa kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir. (Yeni belediye yönetimine buradan bildiriyorum.)
Bizleri bugün-yarın, bugün-yarın diyerek bir ay oyaladı ve seçim sonrası, üzerine yatma çabasındadır.
Sonuç olarak, bu akıl sağlığı sıkıntılı şahsın açıklamalarının hiçbiri ne BENİ , nede ALANYA BELEDİYESİ’Nİ kirletebilir.
Eğer 1 yıl evvel mağdur edildiysen ve samimiysen, 1 yıldır nerelerdeydin.
1 yıldır neden yüce Türk adaletine sığınmadın. Niye şimdi ŞOVMENLİK peşindesin. Niye seçim haftasında bizim olduğumuz vakitlerde seçim ofislerimize gelerek 100 milyonluk arabanı en öne çekerek niye YALAKALIK yapıyordun.
Seçim ofisimizdeki binlerce partilimiz şahit. Niye Adem Başkan’ın seçim afişini kendi cebinden ödeyerek yaptırdın ve astın. Sormazlar mı insana: Niye şimdi?
Tabiki bu sorunun cevabı çok basit. Yeni belediye yönetimine ‘MAĞDUR EDİLDİM TİYATROSU’ oynuyor.
Yanlış anlama, bu numaraları kimse yemez. Sen belki, Aksu Altıntaş’ta bu numaraları uygulayarak kendine çıkar elde edebilirsin. Fakat Alanya’da sen ve senin gibilere pabuç bırakılmaz. Kusura bakma, 15 yıl önce şirketini batırıp gittiğin Alanya’dan, çok farklı seviyede şu an bu güzel şehrimiz.
Allah’a şükür sen ve senin gibilerin akıl sağlığını, 10 yıllık belediyecilik hayatımızda, farklı şekillerde şahit olduk. Allah’a şükür veremeyecek hiçbir hesabımız yok. 10 yılda, 4 konuda mahkemem devam ediyor. Onlarca beraatim var. Alnımız açık, başımız dik.
Allah’a şükür 10 yıllık belediyecilik görevimizde, haram-helal kavramına dikkat ederek hareket ettik. Belediyede ve iş dünyasında binlerce dostumuz buna şahittir.
30 yıllık iş hayatımı ve şahsiyetimi senin gibiler kirletemez. Ve buna izinde vermem. Seni ve beni tanıyan ortak insanlara sor bakalım. Seni kıyas kabul etmezler, benim yanımda. O yüzden akıllı ol, yeniden Alanya’da iş hayatında tekrar batmak istemiyorsan.
Sen ve senin gibiler o kutsal makamlarda kimler olursa olsun, herkesle sorun yaşarsınız. Çünkü sen, ruh ve akıl sağlığında sıkıntılı birisin, bunu tüm Alanya halkı ve iş dünyası yakından biliyor.
Ve tüm Alanya kamuoyundan özür diliyorum, çünkü böyle seviyesiz bir konuda Alanya halkını meşgul ettiğimiz için.
Kalın sağlıcakla.”
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Martel - Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu Ata sözü geldi aklıma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.