04 Nis 2024 - 10:33- Gündem

Kemal Aksu'nun iddialarına yanıt geldi: Tunahan Kasapoğlu'ndan zehir zemberek açıklama

Yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından başlayan ve aralıksız devam eden İnşaatçı Kemal Aksu'nun Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na yönelik iddialarına Kasapoğlu'ndan zehir zemberek bir açıklama ile cevap geldi.