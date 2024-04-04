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CHP MYK'dan Alanya'yı da ilgilendiren kritik toplantı

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CHP'nin Alanya'da da elde ettiği 31 Mart Yerel Seçim başarısının ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.

CHP MYK'dan Alanya'yı da ilgilendiren kritik toplantı mask
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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde toplandı. 5 yıllık dönem boyunca neler yapılacağının yol haritası belirlendi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler takip edildi. CHP kurmayları, genel seçimlere hazırlık sürecinde kapsayıcı bir dil kullanacaklarını, emeklilerin haklarına ulaşması için iktidara baskı kurmaya devam edeceklerini ifade etti. Öncelikli gündemin ekonomi olacağı ve 2028 yılına kadar sahada aktif çalışma yürütüleceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KURMAYLARINA TEŞEKKÜR

Kurulduğu günden bu yana  Türkiye'de 1'nci parti konumunda yer alan AK Parti, aradan geçen 22 yılın ardından yerini CHP'ye bıraktı. CHP Merkez Yürütme Kurulu, zaferle çıkılan seçimin ardından 4 saat süren toplantıda seçim sonuçlarına dair ilk değerlendirmeler yaptı. Genel Başkan Özgür Özel, tüm MYK üyelerine uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. CHP'nin yarım asır sonra birinci parti olmasının memnuniyetinin hakim olduğu ifade edildi.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

31 Mart'ta elde edilen seçim başarısını abartıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği görüşünde birleşen CHP kurmayları, yeni dönemde Türkiye'nin yakıcı sorunlarının gündeme getirileceğini ifade etti. Bu kapsamda özellikle emeklilerin, gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin sorunlarının gündemde tutulacağı bildirildi.

CHP'nin seçim başarısında emeklilerin büyük rol oynadığını vurgulayan kurmaylar, "Emeklilerin haklarına ulaşması için iktidara baskı kurmaya devam edeceğiz" dedi.

SÖYLEMLER, SOSYOLOJİK YAPIYA GÖRE BELİRLENECEK

Seçim mitinglerindeki söylemlerini, mahallelerin sosyolojik yapıları doğrultusunda belirleyen CHP, milliyetçi-muhafazakar kimlikleri ile öne çıkan illerin kazanılmasının seçimdeki en önemli başarı olduğunu değerlendirdi. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa, Kilis, Adıyaman ve Kastamonu'da milliyetçi ve muhafazakar seçmenin oyunun CHP'ye kaydığı tespit edilirken "Türkiye'nin sorunlarının, belirli bir kesimin değil, iktidarın yandaşı bir avuç azınlık dışındaki herkesi etkilediğini kamuoyuna yüksek sesle anlatıp, somut örneklerle göstereceğiz" yorumu yapıldı. Özgür Özel'in miting meydanlarda kullandığı, "Türkiye ittifakı" söyleminin sahada karşılık bulduğu ifade edildi.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI ÇIKARMAK DOĞRU OLMAZ"

Seçmenin yerel yönetimler için "CHP'ye vize verdiği" görüşünün dile getirildiği MYK toplantısında, "Yerel seçim başarısından erken seçim çağrısı çıkarmak doğru olmaz" görüşü ağır bastı. CHP Lideri Özgür Özel, 4-5 Mart tarihlerinde memleketi Manisa'da olacak. Özel, "Belediyeyi kaybeden bazı AKP'li başkanlar, evrakları yok ediyor" iddiası doğrultusunda elini kentin üzerinden çekmeyecek. CHP, Manisa'da kazanılan belediyelerin AKP'den devralınması sürecinde yaşananları yakından takip edecek.

4 YIL BOYUNCA SAHADA OLUNACAK

Partinin seçim sürecinde kurumsal bir çalışma yürüttüğü; seçim güvenliği, hukuki süreç gibi konularda hiçbir sorun yaşanmadığı aktarılırken bundan sonraki süreçte kurumsallaşmanın güçlenmesi için adımlar atılacağı belirtildi. CHP'nin tüm kadrolarının 2028 seçimlerine kadar olan 4 yıllık süreçte Türkiye'nin her yerinde sahada olacakları, 'girilmedik mezra bırakılmayacağı' ifade edildi.

BAYRAMDAN SONRA KAPSAMLI SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda bayramdan sonra seçime dair daha geniş perspektifle değerlendirilme yapılmasına karar verildi. Seçim sonuçlarına dair tespitlerin yer aldığı kapsamlı bir raporun hazırlandığı bilgisi de verildi.

Kaynak: Sondakika

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04 Nis 2024 - 10:31 - Siyaset

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