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Somer şef fena yakalandı: Kızı yaşındaki oyuncuyla...

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TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından Master Chef'in sunucularından Somer Sivrioğlu kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile samimi şekilde görüntülendi. Görenlerin 'yuh artık kızı yaşında bu' dediği genç kadından açıklama gelmedi.

Somer şef fena yakalandı: Kızı yaşındaki oyuncuyla... mask
Somer şef fena yakalandı: Kızı yaşındaki oyuncuyla...
Somer şef fena yakalandı: Kızı yaşındaki oyuncuyla...
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MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu yine özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz yıllarda genç aşkı için 18 yıllık eşini terk eden Somer Şef bu sefer genç bir oyuncuyla yakalandı.

Bir süredir birlikte olduğu Pınar Kızılkaya'yla birlikteliğini "İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür..." notuyla o dönem duyurarak gündeme gelen Somer Sivrioğlukendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile birlikte görüntülendi.

ÖPEREK TESELLİ ETTİ
Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; 30 yaşındaki  oyuncu Aslı Turanlı ve 52 yaşındaki Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu sarmaş dolaş yakalanınca gerildi.

Sabah saatlerinde mekandan çıkarak çorbacıya gelen ikili, hem sarıldı hem öpüştü. Aslı Turanlı ağlarken Somer Sivrioğlu onu alnından öperek teselli etti.

Mekandan çıkan ikili magazin muhabirlerine, "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitemde bulundu.

# Bir, Gelen, etti, oyuncu

04 Nis 2024 - 09:35 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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