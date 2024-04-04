Emekliye talih kuşu kondu: O gruba kök maaş bayramı!

Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında %3,16 yükseldi. Yıllık artış oranı ise %68,50 seviyesine ulaştı.

Bu verilerin ardından milyonlarca emekli ve memur için 3 aylık zam oranı belirlendi. Emekli maaşlarının Temmuz zammı için ise ilk adım atıldı ve tablonun yarısı netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, iki aylık enflasyon oranlarına göre %11,53 olarak kesinleşmişti. Mart ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık emekli maaşı zammı da netleşmiş oldu. Buna göre, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %15,05 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı ise TÜİK'in Haziran ayı verileri açıkladıktan sonra 3 Temmuz'da kesinleşecek.

Hükümet, yerel seçimlerin ardından ekonomik adımlara odaklanarak enflasyonun düşürülmesini öncelikli hedef olarak belirledi. Ancak sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah için önemli adımlar da atılacak. Bu kapsamda, emeklilerin kök maaş düzenlemesi gibi konular üzerinde çalışılacak. Refah payı ve taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılarak emeklilerin maaşlarına ilişkin düzenlemeler yapılacak.

İŞTE KONUŞULAN FORMÜL

SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Kök maaşı düşük olanların en azından 7-8 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkarılması konuşulan formüller arasında” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam en düşük 12.500 liradan başıyor. Talep ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

MEMUR ZAMMINDA TOPLU SÖZLEŞME DEVREYE GİRİYOR

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacaktı. Memurlar Mart ayından enflasyon farkını da garantilemiş oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber