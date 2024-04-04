- Ekonomi

Tüm vatandaşlar nefesini tutmuş pekliyordu: Asgari ücrete zam! İşte o rakam...

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Ünlü ekonomist Çetin Ünsalan, Selçuk Geçer’in programında milyonlarca çalışana 'gözün aydın' diyerek zammı açıkladı.

Tüm vatandaşlar nefesini tutmuş pekliyordu: Asgari ücrete zam! İşte o rakam... mask
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Her geçen gün artış gösteren enflasyon sonrasında hayat pahalılığı da etkisini iyice hissettiriyor. Milyonlarca çalışan ve emekli ise bu durumdan dolayı geçim sorunu yaşıyor. Emekliler için 6 aylık bir enflasyon zammı geleceği de biliniyor. Ancak asgari ücretliye yılda bir kez zam gerçekleştiriliyor. Peki hayat pahalılığını arttığı bir dönemde asgari ücretliye zam gelebilir mi? Ünlü ekonomist Çetin Ünsalan, Selçuk Geçer’in programında milyonlarca çalışana 'gözünüz aydın' diyerek sevindirecek gelişmeyi duyurdu.

MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE 15’E GELDİ

TÜİK enflasyon verileri ışığında Ocak ayından Mart ayına kadar 6,70, 4,53 ve 3,16 enflasyon farkı şimdiden oluşmuş durumda. Emekli ve memur maaş oranları ise bu orana göre belirlenecek. Temmuz ayına kadar belirlenecek olan maaş zam oranı şimdiden yüzde 15 seviyesine gelmiş durumda.

PAZAR TEZGAHI İLE ENFLASYON TERS DÜŞÜYOR

Enflasyon oranındaki artışlarda düşüş gözlemlense de Pazar tezgahlarına yansımayı vatandaş göremedi. Pek çok çalışan ise hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin eridiğini belirtiyor. Öyle ki pek çok çalışan Temmuz ayında emekliler ile beraber maaşlarına zam yapılmasını istiyor.

ÜNSALAN: ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPACAKLAR

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’in canlı yayınına katılan ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, emekli maaşları dışında asgari ücretlilerin merakla beklediği sevindirici haberi verdi. Ünsalan, "Asgari ücrete yeni artışlar gelecek, ancak buradaki kaygı geçinilebilir değil, hedeflenen dolaylı vergileri ödeyebilecek paranın cebinize konmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da emeklilere Temmuz'da zam yapılacağını söylemişti. Bana göre asgari ücrete de artış yapacaklar” şeklinde konuştu.

Ülkedeki hiçbir şeyin fiyatının artık düşme şansının olmadığını söyleyen Ünsalan, "Enflasyonist dönemleri hatırlamayanlar olabilir belki, ancak yaş olarak bir şeyin fiyatı düşmez; gelirler artırılarak ona ulaşılabilir. Doğru bir ekonomi politikası izlerseniz, sonra toplamda bazı şeyler uzun vadede düzelir. Ancak bir şeyin fiyatı düşer mi? Hayır, geliriniz artar” dedi.

Tüm vatandaşlar nefesini tutmuş pekliyordu: Asgari ücrete zam! İşte o rakam...

Kaynak: Kamu Son Haber

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04 Nis 2024 - 04:14 - Ekonomi

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