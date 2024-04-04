- Ekonomi

Bayram öncesi kahreden haber: Memur zammına ret!

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Emeklilerin bayram öncesi seyyanen zam beklentisinin boşa çıkmasının ardından milyonlarca memurun beklediği maaş tarihi açıklaması da gelmedi. Memurlar bayrama parasız girecek.

Bayram öncesi kahreden haber: Memur zammına ret! mask
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Her ayın 15'inde maaşlarını alan milyonlarca memura bu ayki maaşlarının bayram öncesinde yatırılmasına kesin gözü ile bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak tüm memur maaşlarının bayram öncesine alınmayacağını, her zamanki gibi ayın 15. hesaplara aktarılacağını duyurdu. Milyonlarca memurun hevesi kursağında kaldı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci hükümete seslenerek memurların bayram öncesindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 15'inde ödenmesi gereken maaşlarının bayram öncesine çekilmesini talep etmişti. Önder Kahveci bu şeklide hem memurların alışverişlerini yapabileceğini hem de ticari hayatın hareketleneceğini söylemişti. Çağrı memurlarda maaşların erken yatacağı kanısı uyandırmıştı.


Memur maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayacağı 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar süreceği belirtildi. Kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı hatırlatıldı.

Memur maaşlarının ise her zaman olduğu gibi ayın 15'inde hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Bayram öncesi kahreden haber: Memur zammına ret!

Kaynak: Kamu Son Haber

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04 Nis 2024 - 04:13 - Ekonomi

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