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EGM'den flaş duyuru: Personel alımı yapılacak! İşte gereken şartlar

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Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla 7500 yeni polis memuru alımı yapacağını duyurdu. Adaylar için başvuru süreci başlamış olup, son teslim tarihi 14 Nisan 2024 olarak belirlendi.

EGM'den flaş duyuru: Personel alımı yapılacak! İşte gereken şartlar mask
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Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunlarından ÖSYM'nin 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinde P3 puan türüyle minimum 60 puan almış olan adaylar arasından, Polis Meslek Eğitim Merkezleri için toplam 7.500 öğrenci (6.000 erkek ve 1.500 kadın) seçeceğini duyurdu. Adaylar, 4 Nisan 2024'ten itibaren Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden e-devlet şifreleri ile ön başvurularını yapabilecekler ve son başvuru tarihi 14 Nisan 2024 saat 17.00 olarak belirlendi.

Ayrıca, şehit ve vazife malulü eş veya çocukları sınav ücreti ödemeden başvuruda bulunabilecekler. Başvuru ücretleri ve hesap bilgileri, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, Polis Memuru olarak atanacaklar. Alım sürecine ilişkin detaylı bilgi ve sınav takvimi, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yurt dışı üniversitelerden lisans derecesine sahip olanlar, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) başvuru yapabilirler. Adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirlenen minimum puanı elde etmeleri gerekmektedir; bu, lisans mezunları için 2022 veya 2023 KPSS'den P3 puan türünde en az 60,00 puan almak anlamına gelir. Şehit veya görev malulü yakınları için bu baraj, belirlenen puanın %80'i olarak ayarlanmıştır.

Ayrıca, adayların yaş düzeltmeleri göz önünde bulundurularak, sınav yılı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları ve belirlenen boy sınırlarının üzerinde olmaları şarttır. Silahlı görevler için herhangi bir hukuki engelin bulunmaması ve Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık koşullarını karşılamaları beklenmektedir.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, belirli suçlar bakımından adayların temiz bir sicile sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süre hapis cezasına çarptırılmamış olmaları, devlet güvenliğine veya anayasal düzene karşı işlenen suçlar gibi ciddi suçlardan aklanmış veya bu suçlarla ilgili devam eden bir soruşturmalarının olmaması şarttır. Fuhuş, kumar, uyuşturucu kullanımı gibi toplum ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunmamış olmaları, siyasi parti üyelikleri veya tedavi görmüş oldukları bağımlılık durumları hakkında beyanda bulunmaları ve güvenlik soruşturmalarından olumlu sonuç almış olmaları beklenmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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04 Nis 2024 - 03:28 - Asayiş

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