Sigara tiryakilerini kahredecek haber: Öyle bir zam geldi ki! İşte zamlı fiyat listesi...

Her sigara zammında ilk açıklamaları yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar yaptığı bir paylaşımla sigaraya gelen kallavi zammı duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.

Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar'ın X hesabı üzerinden paylaştığı zamlı liste:

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir önceki paylaşımında 1 Nisan-10 Nisan arasında Alkollü içkiler ve sigara zammı yapılacağının konuşulduğunu yapılacak zammın 10 TL civarında olacağını söylemişti.

Kaynak: Kamu Son Haber