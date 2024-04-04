Ünlü şef genç kadınla yakalandı: İşte kareler...

30 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ve ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Etiler'de bulunan bir çorbacıda objektiflere yakalandı. Aslı Turanlı ve Somer Şefin fotoğrafları magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından ikilinin arasındaki 22 yıllık yaş farkı kullanıcıların diline düştü.

Sabah karşı çorbacıdan ayrılan Aslı Turanlı ve Somer Sivrioğlu samimi davranışlarla birbirlerine sarıldı. Bir karede Aslı Turanlı'nın göz yaşı döktüğü Somer Sivrioğlu'nun ise onu anlından öperek teselli ettiği görüldü.

SOMER ŞEF'TEN MUHABİRLERE TEPKİ

Uzun süre çorbacıda kalan ikili çıkıştı magazin muhabirlerine yakalandı.

Bir muhabirin sorusu üzerine Somer Sivrioğlu "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Kamu Son Haber