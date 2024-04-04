Ünlü isimden emekli adaylarına üzen haber: Yine boş dönecekler...

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte emeklilerin Temmuz'da yüzde kaç zammı garantilediğini de ortaya çıktı. Ancak emeklilerin tek beklediği haber emekli maaşlarındaki zam oranı değil.

Gözler kök maaşlarda yapılacak düzenlemeye çevrildi. Kök maaşlarda bir düzenlemeye gidilmemesi halinde zam yapılsa da bir kesim emeklin yine de aynı maaşı almaya devam edecek. SGK uzmanları emeklileri uyarıyor...

EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, ilk 2 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile yüzde 11,53 olarak belirlenmişti. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memurun zammı 3 aylık enflasyon zamları da ortaya çıktı. 3b ay enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,05 olarak kesinleşti.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ OLMAZSA İŞE YARAMAYACAK

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, Temmuz zammında kök maaşlarda ortaya çıkacak büyük sorunu dikkat çekti. Eğer emeklilere yüzde 25'in altında bir zam yapılması durumunda bir kesim emeklinin maaşında hiçbir değişiklik olmayacağını aynı maaşı almaya devam edeceklerini söyledi. Düşük aylıklı emeklilerin zam görebilmesi için Temmuz ayı zammının yüzde 25'in üzerinde olması gerektiğine dikkat çeken İsa Karakaş, kök maaş sorununun Temmuz'a kadar çözülmesi gerektiğini vurguladı.

“YÜZDE 25 ZAM OLURSA ‘SIFIR’ ZAM ALACAK EMEKLİLER VAR”

Katıldığı canlı yayında TÜİK verilerini değerlendiren İsa Karakaş, zammın kök maaşlara yansıtıldığında önemli bir sorunun ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Kök maaş sorununa değinen İsa Karakaş "Yüzde 25 oranında zammı kök maaşa eklediğinizde eline hiç zam geçmeyecek emekliler var. Kimler bu kişiler? Refah payı hariç yüzde 25 zam uygulanması durumunda 8 bin TL ve altında maaş alanlar, aslında hiç bir artış alamayacaklar. 8 bin TL'nin altındakilere yüzde 25 zam yansımıyor" diye konuştu.

“MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ALTINDA KALACAK”

Temmuz'da memurlara toplu sözleşme farkı ile birlikte yüzde 24-25 civarında zam beklediğini söyleyen İsa Karakaş emeklilerin ise memur maaş zamlarından 5-6 puan altında zam alabileceğini söyledi.

2023 Temmuz zammında ve Ocak 2024 zammında emekli maaşlarında eşitlemeye gidildiğini hatırlatan İsa Karakaş bu Temmuz zammında da eşitleme beklendiğini diye getirerek "Tahminim Temmuz'da tüm emeklilerin yüzde 24-25 oranında zam yapılması yönünde" diye konuştu.

KÖK MAAŞTA YENİ KULİS: 10 BİN TL FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye seyyanen zam yapılmayacağını açıklarken sarf ettiği "Temmuz'de emekli maaşlarını yeniden masaya yatıracağız" sözlerini hatırlatan İsa Karakaş, hükümetin bu sorunu böyle bırakmayacağını düşündüğünü söyledi. İsa Karakaş "Kök maaş sorununa kesin çözüm gelmesini bekliyoruz. Kulislere yansıyan son bilgilere göre bütün kök maaşların 10 bin TL sınırına getirilmesi gibi formüller olabilir. Kök maaş 10 bin TL'ye çıkarıldığı zaman yüzde 25 zammı da eklendiğinde en düşük emekli maaşı Temmuz zam döneminde 12 bin 500 TL olabilir." diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber