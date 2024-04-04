- Asayiş

O paylaşımı yapanlara Yargıtay'dan emsal karar! Cezası çok ağır oldu...

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimlerde halk arasında düşmanlık ve kin uyandırmaya yönelik provokatif eylemler içeren sosyal medya hesaplarına karşı resmi bir soruşturma açıldığını bildirdi.

O paylaşımı yapanlara Yargıtay'dan emsal karar! Cezası çok ağır oldu... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, toplumsal düzeni ve barışı bozabilecek yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgiler içeren sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçtiğini duyurdu. Bu bağlamda, halk arasında kin ve düşmanlık tohumları ekebilecek, provokatif ve manipülatif içerikler yayınlayan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde bu tür olumsuz eylemlerin tespit edilmesi üzerine, ilgili hesaplar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Bu adım, toplumsal barışı koruma ve seçim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etme amacını taşıyor.


Savcılık makamı, yerel seçimlerle ilgili olarak toplumda yanlış bilgilendirme, gerçeğe aykırı ifadeler ve yanıltıcı algılar yaratarak kamu düzeni ve barışını bozmayı amaçlayan, bu tür bilgileri açıkça paylaşan ve yaygınlaştıran, kışkırtıcı ve manipülatif içerikler üreten, toplumun bir bölümünü diğerine karşı kin ve düşmanlık beslemeye teşvik eden sosyal medya hesapları hakkında kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılık, bu tür olumsuz eylemlerin önüne geçmek ve toplumun genel ahlakını korumak adına gerekli adımları atacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

# ilgili, Bir, Mart, seçim, Sosyal

04 Nis 2024 - 01:59 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

O paylaşımı yapanlara Yargıtay'dan emsal karar! Cezası çok ağır oldu... mask
O paylaşımı yapanlara Yargıtay'dan emsal karar! Cezası çok ağır oldu...
Bisiklet hırsızlığı kamerada mask
Bisiklet hırsızlığı kamerada
Serik'te 'Küfür' cinayeti mask
Serik'te 'Küfür' cinayeti
Kayıt dışı güzellik merkezlerine baskın mask
Kayıt dışı güzellik merkezlerine baskın
Komşuların kavgası kanlı bitti mask
Komşuların kavgası kanlı bitti
İki grup sokak ortasında birbirine girdi mask
İki grup sokak ortasında birbirine girdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber