O paylaşımı yapanlara Yargıtay'dan emsal karar! Cezası çok ağır oldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, toplumsal düzeni ve barışı bozabilecek yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgiler içeren sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçtiğini duyurdu. Bu bağlamda, halk arasında kin ve düşmanlık tohumları ekebilecek, provokatif ve manipülatif içerikler yayınlayan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde bu tür olumsuz eylemlerin tespit edilmesi üzerine, ilgili hesaplar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Bu adım, toplumsal barışı koruma ve seçim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etme amacını taşıyor.



Savcılık makamı, yerel seçimlerle ilgili olarak toplumda yanlış bilgilendirme, gerçeğe aykırı ifadeler ve yanıltıcı algılar yaratarak kamu düzeni ve barışını bozmayı amaçlayan, bu tür bilgileri açıkça paylaşan ve yaygınlaştıran, kışkırtıcı ve manipülatif içerikler üreten, toplumun bir bölümünü diğerine karşı kin ve düşmanlık beslemeye teşvik eden sosyal medya hesapları hakkında kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılık, bu tür olumsuz eylemlerin önüne geçmek ve toplumun genel ahlakını korumak adına gerekli adımları atacak.

Kaynak: Kamu Son Haber