'Halkımızın kararına saygı duyuyoruz'

Tavlı, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşehrilerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimleri geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi düsturuyla sandıktan çıkan sonuca, halkımızın kararına her zaman saygı duyduk. Bu doğrultuda ülkemizde, Antalya’mızda ve Alanya’mızda seçim sonuçlarının milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren teşkilatımızın tüm mensuplarına, Cumhur İttifakı’na gönül vermiş hemşerilerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bir kez daha halkımızın sandıkta vermiş olduğu kararın Alanya’mıza ve Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.