'Üç hilali Alanya Kalesi'nde yeniden dalgalandıracağız'

Sünbül, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yazılı bir mesaj yayımlayarak seçim sürecinde çalışan herkese teşekkür etti. Sünbül mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Liderimiz, Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli beyin emir ve talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı Belediye Başkanımız ve Adayımız sayın Adem Murat Yücel ve Cumhur İttifakı teşkilatlarımız ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Cumhur İttifakı ruhuna sadakatle bağlı olarak tamamladık. Alanyamızda neticelenen seçim sonuçlarına göre seçmenimiz tercihini yapmıştır. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli beyin de ifade ettiği üzere milli irade sandıkta tecelli etmiştir. Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. Bu vesileyle; Alanya’mızda hizmet vazifesini alan, Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediye Meclisi'nde ilçemizi temsil edecek tüm meclis üyelerini ve 102 mahallemizde seçilen muhtarlarımızı şahsım ve teşkilatım adına tebrik eder, hayırlı olsun dileklerimi iletirim. Seçim sürecinde üç hilalin onurunu bayraklaştıran özverili ve fedakar çalışmalarımız için Belediye Başkanımız ve Adayımız Adem Murat Yücel başta olmak üzere, Cumhur İttifakı paydaşlarına, meclis üyelerimize ve meclis üyesi adaylarımıza, gecesini gündüzüne katan yönetim kurulu üyelerimize, özverili çalışmaları ile örnek olan mahalle başkanlarımıza, Alanya Ülkü Ocaklarımıza ve adayımıza gönülden bağlı gönül dostlarına ve bizlere destek veren, sahada aktif çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma kalpten, gönülden teşekkür ediyorum. Yine seçim sürecinde, gece gündüz demeden; seçim büromuzdan, sosyal medyadan, ev ziyaretlerinde ve işyerlerinde bizleri savunan, destek olan ve güvenen tüm vatan sevdalılarına ve tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. MHP’nin üretken belediyecilik anlayışı ile 2 dönem 10 yıldır ilçemize yaptığı hizmet ve yatırımları ile ülkemize örnek olan belediye başkanımız ve adayımız sayın Adem Murat Yücel’in vatandaşımızın gönlündeki yerini hiçbir zaman kaybetmeyeceğine inancımız tam olmakla beraber, liderimiz sayın Devlet Bahçeli Bey'in de seçim sonrası yapmış olduğu açıklamaları doğrultusunda alınan seçim sonucunun Alanya’mız ölçeğinde detaylı değerlendirmesini yapacağız.



10 yıldır yerelde iktidar vazifemizi layıkıyla ifa ettiğimiz gibi; önümüzdeki 5 yıllık dönemde de yerelde bugüne kadar yapılan hizmetlerin devamlılığını ve yeni yapılacakların da takipçisi olma vazifemizi layıkıyla ifa edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yılgınlık ve umutsuzluğun asla var olmayacağı Milliyetçi Ülkücü harekette, gelecek dönemde de üç hilalli bayrağımızı Alanya Kalesi burçlarında yeniden dalgalandıracağız inşallah. Yüreğimizde Allah inancı, arkamızda Şehitlerimizin hatırası, önümüzde milletimiz, gönlümüzde vatan sevgisi… Yanımızda siz kıymetli dava arkadaşlarımızla yılmayacağız, yıkılmayacağız." (MHP Alanya İlçe Teşkilatı/BÜLTEN)

Kaynak: MHP Alanya İlçe Teşkilatı