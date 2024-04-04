Özçelik'in 'Mazbata' günü

EDİNİLEN bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Alanya’da İlçe Seçim Kurulu’na (İSK) Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin bir itiraz yapılmadı. İtiraz süresinin dolmasının ardından Alanya Belediye Başkanlığı'na seçilen Osman Tarık Özçelik’in bugün saat 14.00'de Alanya İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenecek törenle mazbatasını alacağı öğrenildi. Ardından Özçelik, yarın (5 Nisan Cuma) ise Alanya Belediye Başkanlığı’nı Adem Murat Yücel’den devralacak. Devir teslim töreni saat 11.00’de gerçekleştirilecek. (Kübra KAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi