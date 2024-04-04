- Eğitim

'Hijyen farkındalığı' ziyareti

ABONE OL Google News Sayfamız

MAHMUTLAR Kılıçarslan Anaokulu Öğrencileri Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ettiler.

'Hijyen farkındalığı' ziyareti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Öğrenciler ile okul müdürü Nalan Hançerli ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen okullarda temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlayan ‘Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ projesi kapsamında Kaymakam Ürkmezer’e ziyarette bulundular. Ziyarette okul müdürü Nalan Hançer ve öğretmenler tarafından Kaymakam Ürkmezer’e bilgiler verildi. Devamında öğrenciler el yıkama ve hijyen kurallarını uygulamalı olarak anlattılar. Ziyaretleri için Mahmutlar Anaokulu öğrencileri ve okul yönetimine teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, “Öğrencilerimizin hijyen konusunda farkındalık yaratmaları ve bunu uygulayarak diğer öğrencilere örnek olmaları bizleri mutlu ediyor. Okul ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ziyaret sonunda Kaymakam Ürkmezer tarafından öğrencilere hediyeler verildi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, eğitim

04 Nis 2024 - 01:13 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

ALTSO Başkanı Erdem tecrübelerini anlattı mask
ALTSO Başkanı Erdem tecrübelerini anlattı
Altso meclisinde denizcilik meslek yüksekokulu konusu ele alındı mask
Altso meclisinde denizcilik meslek yüksekokulu konusu ele alındı
ALKÜ’de yaşlılara saygı haftası dolu dolu geçti mask
ALKÜ’de yaşlılara saygı haftası dolu dolu geçti
ÖSYM'den YKS başvuruları için flaş açıklama mask
ÖSYM'den YKS başvuruları için flaş açıklama
Patika ve Deva Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Sak protokol imzaladı mask
Patika ve Deva Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Sak protokol imzaladı
Alanya’da okullarda randevu dönemi başladı mask
Alanya’da okullarda randevu dönemi başladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber