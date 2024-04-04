'Hijyen farkındalığı' ziyareti

Öğrenciler ile okul müdürü Nalan Hançerli ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen okullarda temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlayan ‘Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ projesi kapsamında Kaymakam Ürkmezer’e ziyarette bulundular. Ziyarette okul müdürü Nalan Hançer ve öğretmenler tarafından Kaymakam Ürkmezer’e bilgiler verildi. Devamında öğrenciler el yıkama ve hijyen kurallarını uygulamalı olarak anlattılar. Ziyaretleri için Mahmutlar Anaokulu öğrencileri ve okul yönetimine teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, “Öğrencilerimizin hijyen konusunda farkındalık yaratmaları ve bunu uygulayarak diğer öğrencilere örnek olmaları bizleri mutlu ediyor. Okul ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ziyaret sonunda Kaymakam Ürkmezer tarafından öğrencilere hediyeler verildi. (Fatma VURAL)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.