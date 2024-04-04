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Serik'te 'Küfür' cinayeti

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde komşusu Şehmus Löklök'ü (43) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hasan Basri Y. (35), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Serik'te 'Küfür' cinayeti mask
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Hasan Basri Y. ilk ifadesinde kendisine küfrettiği gerekçesiyle Löklök'ü bıçakladığını söyledi. Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta önceki gün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Y., yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e saldırıp, kalbinden bıçakladı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehmus Löklök'ün cenazesi morga konuldu. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Basri Y. ile kardeşi C.Y.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Hasan Basri Y. ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Hasan Basri Y., işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Demirci Hasan Basri Y. ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi. (DHA)

# Polis, aile, Kavga

04 Nis 2024 - 01:09 - Asayiş

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