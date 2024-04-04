Kayıt dışı güzellik merkezlerine baskın

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek, botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan kişiler ve adresleri belirlenerek baskın düzenlendi. Daha önce de evlere ve güzellik merkezlerine baskınlar düzenleyen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son olarak Arapsuyu ve Altınkum mahallelerinde kayıt dışı faaliyet gösteren bir ev ve iki işletmeye baskın yaptı. Baskınlarda 8 dolu, 1 yarım ve 5 boş olmak üzere toplam 14 flakon botoks, 3 kutu dolu, 5 kutu boş dolgu malzemesi, dolgu eritme ürünü, 8 kapalı, 1 açık akupunktur iğnesi, dolgu için Hyluronpen cihazı, cilt altı dokuya yüksek frekanslı işlem için High Frequency cihazı, mezoterapi ürünü olan 20 flakon aminoasit, cilt sökücü mole removal sweep spot pen cihazı, 6 flakon açılmamış, 7 flakon kullanılmış mezoterapi solüsyonu, kullanılmış Gonadotropin + LH flakon (Hormon içeren mezoterapi solüsyonu), 8 boş, 8 dolu olmak üzere 16 ampul Hyaluronpen solüsyonu (dolgu ürünü), güzellik salonlarında kullanım yetkisini aşan güçte lazer cihazı, 3 kullanılmış dermapen ucu, 250 ml izotonik serum, 4 flakon izotonik, 10 kullanılmış 5 ml enjektör, 2,5 ml 8 enjektör, 2 kullanılmış, 2 kapalı insülin enjektörü ve 17 iğne ucu bulunarak ek konuldu. Ayrıca evsel atık çöp kutusunda kullanılmış enjektörler, ucu açık iğne uçları ve kanlı pamuklar olduğu, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tıbbi atıkların saklanma ve bertaraf edilme kriterlerine uyulmadığı saptandı. Olaylarla ilgili olarak kişiler hakkında idari ve adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA