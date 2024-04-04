- Gündem

Denizdeki polen 'Müsilaj' sanıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya Körfezi'nde su yüzeyinde oluşan polen örtüsünün akıntıyla sahile yaklaşmasından sonra denizde yüzen sarı tabakayı görenler, müsilaj ve kirlilik tedirginliği yaşadı

Denizdeki polen 'Müsilaj' sanıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BAHAR aylarında artan polen yoğunluğu nedeniyle Antalya'da araçların üzeri ve pencereler sarı renk toz görünümü aldı. Yoğunluktan dolayı Antalya Körfezi'nde deniz yüzeyinde polen örtüsü oluştu. Akıntıyla Konyaaltı Sahili'ne ulaşan deniz yüzeyindeki polenleri görenler kirlilik ve müsilaj tedirginliği yaşadı. Öğle saatlerinden sonra akıntıyla sahile yaklaşan polen örtüsü, denizde sarı renkteki görünümüyle sürüklenip, akşam saatlerinde dalga ile dağıldı. Su yüzeyindeki polen örtüsünü görenlerden bazıları denizde yüzmekten vazgeçip kumsalda oturdu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz yüzeyindeki polen örtüsünden bahsederek, "Olay müsilaj ya da kirlilik değil. Bahar geldi ve polenin en çok olduğu dönem. Denizde dalga olmadığı için karışım yok. Güneyden esen rüzgarla polenler kıyıya sürükleniyor. Akıntının karşılaştığı yerlerde yol şeklinde hat çiziyor, deniz yüzeyinde polenleşme oluşuyor. Vatandaşlar korkmasın, rahatlıkla denize girebilir. Bu geçici bir durum. Tozlaşma, polen yoğunluğu bittikten sonra bu durum sona erer. Denizde dalga karışımı yok, deniz çok sakin ve polenler su yüzeyinde kalıyor. Araçların üzerindeki sarı toz görünümünden bu dönemdeki polen yoğunluğu gözlemlenebilir" diye konuştu.


'GEMİ ATIKLARI DEĞİL, DOĞAL POLEN TOZLARI'


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, deniz yüzeyinde sarı görünümün gemi atığı olmadığı belirtildi. 'Gemi atıkları değil, doğal polen tozları' başlığıyla yapılan açıklamada, " Son günlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüz ekiplerince alınan deniz suyu numunelerinde yapılan analiz ve mikroskobik incelemeler neticesinde söz konusu maddelerin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Antalya kıyılarında bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabakanın, mevsimsel değişimle doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte bitki ve ağaçların üzerindeki polenlerin ve çiçek tozlarının, doğanın bir gereği olarak diğer bitkilere taşınması ve üremeleri gerekmektedir. Bu taşınım doğada rüzgarlarla gerçekleşmektedir. Polenlerin çapları ortalama olarak 100 mikron boyutunda olup, yapıları bal mumu formunda olduğundan su yüzeyinde yüzmekte ve suya karışmamaktadırlar. Araştırmalara göre, bir orta boy meyve ağacı ortalama 600 milyon ve bir çam kozalağının yılda 5 milyondan fazla, tek bir ağacın ise 10 milyardan fazla polen üretebildiği göz önüne alındığında kıyılarımızdaki bu görüntünün doğal olabileceği düşünülmektedir. Denizlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle devam ettireceğimizi siz değerli halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." (DHA)

Kaynak: DHA

# Yer, Bir, Deniz, Gelen

04 Nis 2024 - 01:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Aynı anda iki kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Aynı anda iki kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu mask
Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu
Adana'da korkutan deprem! mask
Adana'da korkutan deprem!
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam geldi mask
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam geldi
Ankara'da dev yangın! mask
Ankara'da dev yangın!
Feci kaza! Tanker, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı mask
Feci kaza! Tanker, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber