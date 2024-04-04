Online turizm harcamaları arttı

Yurt içinde, kredi kartları ile yapılan turizme yönelik harcamalar ise; 2024 yılının Ocak – Şubat döneminde yüzde 150 artarak 95 milyar TL’yi geçti. Ortalama dolar bazında da 2.0 milyar dolardan 3.1 milyar doları geride bıraktı. (Kaynak: Turizm Günlüğü)

Kaynak: Turizm Günlüğü