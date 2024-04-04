Online turizm harcamaları arttı

Yurt içinde, kredi kartları ile yapılan turizme yönelik harcamalar ise; 2024 yılının Ocak – Şubat döneminde yüzde 150 artarak 95 milyar TL’yi geçti. Ortalama dolar bazında da 2.0 milyar dolardan 3.1 milyar doları geride bıraktı. (Kaynak: Turizm Günlüğü)
Kaynak: Turizm Günlüğü
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.