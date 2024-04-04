- Turizm

ANEX Tour sezonu erken açtı

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ANEX Tour, Litvanya pazarından gelen ilk yolcularını Fraport TAV Antalya Havalimanı’na getirdi. Geçen sene bu pazarda sezonu Haziran ayında açan Anex Tour, bu sene Paskalya dönemindeki yoğun talep üzerine sezonu 3 ay erken açtı.

ANEX Tour sezonu erken açtı mask
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Mavi Gök Havacılık’ın Vilnius’tan havalanan uçağı 189 pax ile Antalya’ya geldi. Anex Tour, Litvanya pazarındaki 2024’ün ilk misafirlerini özel şovlarla karşıladı. Anex Tour geçtiğimiz sezon ilk Vilnius uçağını Haziran ayı başında Antalya’ya getirmişti. Bu seneye hızlı giren Anex Tour, Paskalya döneminde gelen talep üzerine sezonu erken başlattı. MGA ve Anex Tour, önümüzdeki günlerde diğer Baltık şehirlerinden de seferlere başlayacak. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

# Gelen, Antalya

04 Nis 2024 - 00:50 - Turizm

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