Otellerden 9 ay sonra bir ilk

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon 2024 yılının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.



9 AYDIR ZAM ŞAMPİYONU OLAN OTELLER İKİNCİ OLDU



2023 yılının Haziran ayından bu yana 9 aydır yıllık bazda zam şampiyonu olan lokanta ve oteller, bu dönemde zirveyi eğitime bıraktı. Yıllık bazda fiyatı en fazla artan grup yüzde 104,07 ile eğitim olurken onu yüzde 94,97 artış ile lokanta ve oteller, yüzde 80,25 ile sağlık, yüzde 79,93 ile ulaştırma ve yüzde 70,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Eğitim aylık bazda da yüzde 13,08 ile fiyatı en fazla artan grup oldu. Eğitimi yüzde 5,65 ile haberleşme, yüzde 3,95 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3,42 ile konut takip etti.



LOKANTA VE OTELLERDE SON DURUM



Lokanta ve otellerde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 86,98 oranında artış gösterdi. (Kaynak: Turizm Güncel)