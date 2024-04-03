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Canlı yayında kalçasını elledi; izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

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Müge Dağıstanlı ile Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekrana gelen Aramızda Kalmasın programına Ebru Polat konuk oldu. Dağıstanlı, Polat'ın kalçasında protez olup olmadığını sorması üzerine Polat'ın cevabı şoke etti.

Canlı yayında kalçasını elledi; izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi mask
Canlı yayında kalçasını elledi; izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
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Aramızda Kalmasın programına  sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerinde toplayan Ebru Polat konuk oldu. Müge Dağıstanlı Polat'a "Kalçanda protez var mı yok mu?" diye sordu. Polat ise  "Kalçamda protez yok belim çok ince. İstersen elleyebilirsin" deyince Dağıstanlı Polat'ın kalçasını elleyerek kontrol etti.

'SENDE HİÇBİR ŞEY YAPILMAZ'

Dağıstanlı "Peki böyle çıkıklık için ne yapmak gerekiyor? Squat mı?" diye sorunca Polat "Sen çok zayıfsın sende hiçbir şey yapılmaz" dedi ve canlı yayında gülüşmeler oldu. Programda yaşanan bu ilginç anlar izleyenleri şaşkına çevirdi ve sosyal medya gündemine oturdu. 

Canlı yayında kalçasını elledi; izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Sosyal, var

03 Nis 2024 - 23:46 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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