Canlı yayında kalçasını elledi; izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Aramızda Kalmasın programına sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerinde toplayan Ebru Polat konuk oldu. Müge Dağıstanlı Polat'a "Kalçanda protez var mı yok mu?" diye sordu. Polat ise "Kalçamda protez yok belim çok ince. İstersen elleyebilirsin" deyince Dağıstanlı Polat'ın kalçasını elleyerek kontrol etti.
'SENDE HİÇBİR ŞEY YAPILMAZ'
Dağıstanlı "Peki böyle çıkıklık için ne yapmak gerekiyor? Squat mı?" diye sorunca Polat "Sen çok zayıfsın sende hiçbir şey yapılmaz" dedi ve canlı yayında gülüşmeler oldu. Programda yaşanan bu ilginç anlar izleyenleri şaşkına çevirdi ve sosyal medya gündemine oturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.