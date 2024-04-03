Seda Bakan'dan flaş ekonomi yorumu: ''Kim kime ne...''

Şimdilerde Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri’nin yapımcılığını üstlendiği 'Takan Takana' filmi için sete çıkmaya hazırlanan Seda Bakan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
İki çocuk annesi Seda Bakan fit haliyle de her zaman beğeni topluyor. Ünlü oyuncu şimdi de 'ekonomi' yorumuyla sosyal medyayı salladı.
'ÇOCUKLAR SANKİ...'
Tasarruf yapmaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu özel okul fiyatlarına da dert yandı. Seda Bakan “Yeni bir şey almıyorum. Sadece pahalı kıyafet alıyorum onu da 2-3 sene giyerim. Devir ekonomi devri. Özel okul fiyatları almış başını gitmiş, çocuklar sanki anaokulu değil tıp okuyorlar. Kim kime ne çakarsa” diye konuştu.
2 ve 5 yaşında kızları olan Seda Bakan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme 'Çok doğru söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.