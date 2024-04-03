03 Nis 2024 - 23:29- Gündem G:

Trabzonspor'dan flaş açıklama: ''Şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir."

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Karar sonrası Trabzonspor sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan flaş açıklama: ''Şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir." mask
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olayların yankıları hala devam ediyor. PFDK, bugün aldığı kararları kamuoyuna duyurdu.

İşte PFDK’nın aldığı kararlar:

Trabzonspor – İç sahada 6 maç seyircisiz oynama, toplam 3 milyon 112 bin TL para cezası
Bright Osayi-Samuel – Ceza tayinine yer yok
Jayden Oosterwolde – 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası
İrfan Can Eğribayat – 1 maç men, 13 bin TL
Egemen Korkmaz – 1 maç men, 13 bin TL
Kürşat Çiftlik, Okan Özkan – 15 gün hak mahrumiyeti

YENİ BİR KAOSA NEDEN OLUNDU

Trabzonspor Kulübü, PFDK'nın aldığı kararlara çok sert tepki gösterdi. Başkan Yardımcısı Taner Saral, yapmış olduğu açıklamada ''Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor’u değil koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibariyle artık tanımlamakta zorlandığımız bir yere evrildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan cezalar ne kurala ne akla ne de ahlaka sığmaz bir halde. TFF Başkanı Büyükekşi ve A Takımı, bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur'' ifadelerini kullandı.

Sert açıklamalarına devam eden Taner Saral, konuşmasında ''Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı’na ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun başından beri devam ettirdiği tiyatroda bugün yeni bir perde açmıştır. Bir kez daha en net şekilde ifade ediyoruz… Bu sürecin bir parçası olmadık, olmuyoruz ve olmayacağız'' sözlerini sarf etti.

TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, TFF'yi istifaya da davet etti. Taner Saral, söz konusu taleple ilgili olarak ''TFF Başkanı Büyükekşi ve avenesi milletimizin gözünün içine baka baka milyonlarca vatandaşımızın futbol aşkını mahvetmiş, toplumun ortasına nifak tohumları ekmiş ve bugün itibariyle artık kontrolünü tamamen kaybetmiştir. Ülkemiz futbolunun girdiği bu derin komadan çıkmasının tek yolu, ilk önce TFF Başkanı olmak üzere sorumluluk sahibi pozisyondaki herkesin istisnasız bir şekilde istifa etmesidir. Eğer bugün bu adımlar atılmazsa ülkemiz futbolunun yarınları da yine bu gaspçı ekip tarafından hiç edilecektir!'' dedi.

Taner Saral, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

''Şanlı Trabzonspor’un ve milyonlarca vefakar taraftarımızın hakkını bugün açıklanan kararda emeği olanlara asla helal etmiyoruz! Eğer içinizde ufacık bir Allah korkusu kaldıysa, ağzınızdan düşürmediğiniz şerefin, haysiyetin zerresi varsa artık o koltukta oturmazsınız. Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki; emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir."

Kaynak: KARAR

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03 Nis 2024 - 23:29 - Gündem

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