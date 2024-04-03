Önce 7,4 sonra 6,4 depremle sallandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

20 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Depremden 20 dakika sonra ise ikinci bir deprem daha kaydedildi. 6,4 büyüklüğündeki ikinci deprem Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi. Depremin derinliği ise 12,6 kilometre olarak açıklandı.Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi. Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi