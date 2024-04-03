O ilçede seçim yeniden yapılacak

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı.
MHP'Lİ İSİMDEN AÇIKLAMA
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itirazları sonucunda, İlçe Seçim Kurulunun, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 1 ret oyuna karşı, 6 kabul oyu ile karar verdiğini belirtti.
Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Menduh Uzunluoğlu ise herkesin büyük bir heyecanla katıldığı yerel seçim sürecinde beklenmedik gelişmelerle dolu bir dönemin geride bırakıldığını kaydetti.
Pınarbaşı'nın geleceğini şekillendirecek bu önemli karar anında, ortaya çıkan usulsüzlüğün tespit edildiğini dile getiren Uzunluoğlu, "Bunların sonucunda alınan yeniden seçim kararı, demokratik değerlerimizi ve birlikte yaşama arzumuzu sınamıştır. Ancak unutmayalım ki her zorluk, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen seçimler, Pınarbaşı için birlik, beraberlik ve ortak karar verme ruhumuzu yeniden pekiştirme fırsatı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.
31 MART'TAKİ SONUÇLAR
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.