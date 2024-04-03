Şaşırtan karar! Görevi iyi yaptığı için görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde haflardır cuma günleri yapılan eylemlere destek veren Prof. Dr. Cem Say Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

Say sosyal medya hesabından kararı duyurarak mücadelesini sürdüreceğini söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla "görevi iyi yapma suçu" işlemişim.

Tabii ki bu hukukdışılığa itiraz edeceğim; işimi iyi yapmaya da devam."

Kaynak: Haber Merkezi