Seçimin yenilenmesi kararına sert tepki geldi

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdari Genel Seçimleri’ni Hilvan'da, resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı. Ancak, AK Parti teşkilatı 15 sandığa itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu da seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından bugün İl Seçim Kurulu önünde toplanan DEM Parti üyeleri ile polis arasında gerginlik çıktı.
ARBEDE YAŞANDI
Yaşanan gerginlik üzerine çevrede bulunan okullardaki öğrenciler tahliye edilerek evlerine gönderildi. Slogan atan ve pankart açmak isteyen grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından her türlü toplanma ve etkinliğin yasaklandığı hatırlatılan grup ile polis arasındaki gerginlik, parti yöneticilerinin de araya girmesiyle sona erdi.İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin ilçe seçim kurulu kararlarına yaptığı itirazı 7 Nisan Pazar günü karara bağlayacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.