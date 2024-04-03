03 Nis 2024 - 23:27- Gündem G:

Seçimin yenilenmesi kararına sert tepki geldi

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu’nun seçimin yenilenmesi kararına tepki gösteren DEM Partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı. Parti yöneticilerinin de araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Seçimin yenilenmesi kararına sert tepki geldi mask
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31 Mart’ta yapılan Mahalli İdari Genel Seçimleri’ni Hilvan'da, resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı. Ancak, AK Parti teşkilatı 15 sandığa itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu da seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından bugün İl Seçim Kurulu önünde toplanan DEM Parti üyeleri ile polis arasında gerginlik çıktı.

ARBEDE YAŞANDI

Yaşanan gerginlik üzerine çevrede bulunan okullardaki öğrenciler tahliye edilerek evlerine gönderildi. Slogan atan ve pankart açmak isteyen grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından her türlü toplanma ve etkinliğin yasaklandığı hatırlatılan grup ile polis arasındaki gerginlik, parti yöneticilerinin de araya girmesiyle sona erdi.İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin ilçe seçim kurulu kararlarına yaptığı itirazı 7 Nisan Pazar günü karara bağlayacak.

Kaynak: DHA

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03 Nis 2024 - 23:27 - Gündem

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