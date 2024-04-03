İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a ilginç teklif

Yasemin Şefik’in ‘Uyduruk Sonlar’ isimli talk show programına konuk olan İrem Derici seyircileri gülmekten kırdı geçirdi. "İnci Taneleri dizisinde pavyon şarkıcısı olarak oynamak istiyorum" diyen Derici, Yılmaz Erdoğan’a seslendi.
'PAVYON ŞARKICISI OLMAK İSTİYORUM'
Şefik’in " Dizi teklifleri geliyor mu? Seni bir dizide izleyecek miyiz?’ sorusu üzerine sevilen şarkıcı İrem Derici ‘Dizi teklifleri geliyor. Ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım. Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum. İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkanı basıyormuşum…Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.