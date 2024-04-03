Otomobille cip çarpıştı: 7 kişi yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin cipe çarpması sonucu cip alt geçide devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
S.G'nin kullandığı cip ile D.K. idaresindeki otomobil, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından cip alt geçide devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve cipte bulunan M.G, S.G, N.G, A.G. ve V.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.