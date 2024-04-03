Sigaraya zam geldi!

Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni fiyatları duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 58 TL OLDU

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 69 TL'den satılmaya başlandı. Dündar zam geçişlerinin devam edeceğini de duyurdu.

Kaynak: MYNET