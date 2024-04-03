WhatsApp çöktü! Erişim sorunu yaşanıyor

Dünyadai İki milyardan fazla kullanıcaya sahip WhatsApp'ın mobil ve masaüstü uygulamalarında bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Facebook, Instagram ve Messenger gibi bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması Whatsapp servislerinde dünya çapında sorunlar olduğu belirtildi.
"GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.
Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler. mesajlar gönderilemiyor, web uygulamasına da erişim sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.