Ünlü şarkıcı 'kocam' diye başkasının kocasını paylaştı; ortalık karıştı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırdı. Paylaşımı yapar yapmaz kısa sürede sildi. Fotoğraftaki kişinin ise ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evli olan Mehmet Ali Çebi olduğu ortaya çıktı.
'SEN METRESSİN'
Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, paylaşımdaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğunu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi. Önal'a da sert sözler söyleyen Sarıoğlu şöyle konuştu: "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin pardon da. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.