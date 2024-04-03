Alanya'da etrafı sarmaya başladı

Havalar yurt genelinde ısınmaya başladı. Baharın kendini iyiden iyiye göstermesi alerjik reaksiyonlarda da artış göstermeye başladı. Alerjik rinit, halk arasında bilinen adıyla ‘saman nezlesi’, alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi rahatsızlıklar Alanya’da artış göstermeye başladı. Bitkilerin tozlaşması nedeniyle bu dönemde alerjik reaksiyonlara daha açık geçiyor. Uzmanlar isee alerjen bitkilerden özellikle alerjisi olan kişilerin uzak durmasını tavsiye ediyor.
MASKE ÖNERİSİ
Bahar alerjilerinin hapşırık, burun akıntısı, göz ve burunda kaşıntı, nefeste daralma gibi belirtileri olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle bu aylarda maske kullanımını ve kapalı alanlarda vakit geçirilmesinin altını çiziyor. Hastalıklara karşı bağışıklık güçlendirici besinler tüketimini ve bol sıvı önerisinde bulundular. Daha ağır durumlarda ise vakit kaybetmeden hekime başvurmalarını tavsiye ettiler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.