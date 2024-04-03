Alanya'da etrafı sarmaya başladı

Havalar yurt genelinde ısınmaya başladı. Baharın kendini iyiden iyiye göstermesi alerjik reaksiyonlarda da artış göstermeye başladı. Alerjik rinit, halk arasında bilinen adıyla ‘saman nezlesi’, alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi rahatsızlıklar Alanya’da artış göstermeye başladı. Bitkilerin tozlaşması nedeniyle bu dönemde alerjik reaksiyonlara daha açık geçiyor. Uzmanlar isee alerjen bitkilerden özellikle alerjisi olan kişilerin uzak durmasını tavsiye ediyor.

MASKE ÖNERİSİ

Bahar alerjilerinin hapşırık, burun akıntısı, göz ve burunda kaşıntı, nefeste daralma gibi belirtileri olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle bu aylarda maske kullanımını ve kapalı alanlarda vakit geçirilmesinin altını çiziyor. Hastalıklara karşı bağışıklık güçlendirici besinler tüketimini ve bol sıvı önerisinde bulundular. Daha ağır durumlarda ise vakit kaybetmeden hekime başvurmalarını tavsiye ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi