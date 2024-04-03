İtraz kabul edildi; seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak

Kayseri'nin. Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı.

2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK

Bunun üzerine MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA