İtraz kabul edildi; seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak

Kayseri'nin. Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı.
2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK
Bunun üzerine MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.