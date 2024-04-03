Korkunç kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Motokurye olan Özcan Sezgin (23) idaresindeki 34 HKF 390 plakalı motosiklet, ters yönden gelen motokurye Tuncay Eroğlu (42) idaresindeki 67 ACY 598 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden Özcan Sezgin hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almayan diğer motosikletin sürücüsü Tuncay Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen Tuncay Eroğlu’nun kullandığı motosiklet ile Yalı Caddesi'ne giriş yapan Özcan Sezgin’in kullandığı motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.