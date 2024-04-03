Komşuların kavgası kanlı bitti

Karabük'te E.A. ile üst kat komşusu Gülseren Y. (58) ve eşi Kemalettin Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, tüfekle Gülseren Y. ve Kemalettin Y'ye ateş etti.

1 ÖLÜ 1 YARALI



Gülseren Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kemalettin Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı