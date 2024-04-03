- Asayiş

İki grup sokak ortasında birbirine girdi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi mask
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Aralarında husumet bulunan iki grup yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya, ardından da çatışmaya dönüştü. İki tarafın birbirine tabanca ve av tüfekle ateş açtığı çatışmada Y.A. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüphelilerden H.C. ile K.A., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Polis, çok sayıda boş kovanın bulunduğu çatışma yerinde incelemede bulundu. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis

03 Nis 2024 - 19:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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