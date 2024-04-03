03 Nis 2024 - 19:12- Gündem

Aynı anda iki kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da aynı istikametteki motosiklet kamyona yandan çarptı. Motosikletteki yaşlı kadına ise kaza sonrası hafriyat kamyonu çarptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.