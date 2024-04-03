Aynı anda iki kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kerim Ş. yönetimindeki 31 EJ 482 plakalı motosiklet, Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen kamyona yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosiklette bulunan Azime Ş. (75), arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Azime Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinden kaçan kamyonet sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.