03 Nis 2024 - 19:03- Magazin G:

Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in final tarihi belli oldu.

Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Özgü Kaya Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven ve Gökberk Demirci gibi isimler yer aldığı yakın zamanda final yapacak.

EKRANLARA VEDA EDİYOR

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından Kanal D için çekilen Üç Kız Kardeş dizisi 3 sezondur büyük bir ilgiyle izleniyor. İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi salı gününden cumartesine alınmıştı. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan dizinin final tarihi belli oldu.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayvalık’ta çekilen, güçlü oyunculukları ve hikâyesiyle beğeniyle izlenen dizi, 84. bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizinin geçen cumartesi 80. bölümü ekrana gelmişti. Bu bilgiye göre dizi 27 Nisan Cumartesi akşamı final yaparak ekran yolcuğunu noktalayacak.

Kaynak: MYNET

# Üç Kız Kardeş, dizi, final, Bir, Yer

03 Nis 2024 - 19:03 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanmasında 3. isim konuştu! mask
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanmasında 3. isim konuştu!
Rapçi Çakal'dan Danla Biliç'e şarkı mask
Rapçi Çakal'dan Danla Biliç'e şarkı
Gece kulübündeki yangına ilişkin Sinan Akçıl'dan paylaşım mask
Gece kulübündeki yangına ilişkin Sinan Akçıl'dan paylaşım
Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu; görenler gözlerine inanamadı mask
Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu; görenler gözlerine inanamadı
Hudutsuz Sevda'da flaş ayrılık! mask
Hudutsuz Sevda'da flaş ayrılık!
Yeni dizi reyting kurbanı oldu mask
Yeni dizi reyting kurbanı oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber